اتحاد موظفي الأونروا: المساس برواتبنا خط أحمر

قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بالأونروا د. محمود حمدان، :" إن عدم دفع رواتب الموظفين, أصبح يشكل مصدر قلق وتوتر للعاملين في "الأونروا", وهذا مؤشر خطير.

وأضاف حمدان، في حديث لصوت القدس، أن ما يقارب من 30 ألف موظف مهدد بوقف رواتبهم نتيجة قرار الوكالة.

ولفت إلى أن وكالة الغوث أصدرت قرارا بعدم دفع الرواتب بحجة عدم إمدادها بالأموال اللازمة من الجهات المانحة, وهو يعطي إشارات بأن الأزمة سياسية, وهذا مرفوض رفضًا تامًا.

وشدد على أن المساس برواتب العاملين بالوكالة, خط أحمر ولن نسمح به, وسنتداعى في عمليات المناطق الخمس, لاجتماع عاجل, من أجل اتخاذ موقف موحد من هذه القضية.

وطالب حمدان، إدارة الوكالة بإيجاد حلول دائمة وثابتة وبدائل مناسبة, وعلى رأسها وضع ميزانية ثابتة "للأونروا" في الأمم المتحدة, حتى لا تبقى عرضة للضغوط والتوترات.

وأشار إلى أن الاتصالات مع إدارة الوكالة مستمرة ولم تتوقف، وكل الخيارات النقابية والنضالية مشروعة ومفتوحة من (إعلان نزاع عمل, وإضراب مفتوح, ومسيرات على الحدود) لإثبات الحق وأننا نتعرض لظلم كبير.