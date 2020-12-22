أكثر من 30 مستوطنًا يعتدون على سائق مقدسي

اعتدى أكثر من 30 مستوطنًا الليلة الماضية، على سائق مقدسي كان يقود حافلة تتبع لشركة "إيجد"، لدى وصوله إلى مدخل مستوطنة "بات عين" ضمن مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بين بيت لحم والخليل بالضفة المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية، أن المصاب هو نور علاء الدين شقيرات من سكان شرقي القدس، وقد تعرض لهجوم بالحجارة ورذاذ الفلفل، وتم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم، لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.

وأشار شقيرات في شهادته، إلى أن ما جرى كان مخططًا له، وكان المستوطنون ينتظرونه، ولحسن حظه الكبير تمكن من الهرب والنجاة بنفسه رغم إصابته.

وأعلنت لجنة سائقي الحافلات في شركة "إيجد"، توقف توجههم إلى مستوطنة "عين بات" حتى يوم الأربعاء.