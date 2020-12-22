"إسلام آباد" تُحرج الامارات: نرفض التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، للإمارات رفضها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، لحين التوصل إلى "تسوية دائمة وملموسة" للقضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في مؤتمر بمدينة مولتان شمال شرقي البلاد: "بيّنت لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع موقف باكستان من إسرائيل، وأننا لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل ملموس ودائم للقضية الفلسطينية".

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم واحد فقط من زيارته للإمارات، وسط حديث عن إرسال إسلام آباد رسولا سرا لتل أبيب ونفت الأخيرة بالفعل هذه التقارير، التي جاءت معظمها من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتجدر الاشارة إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الإمارات، ولاحقا مع البحرين، وأعلنت الخرطوم في الشهر التالي موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، ليعلن المغرب في ديسمبر/كانون الأول الجاري خطوة مماثلة.