مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 22/12/2020، أن وزارة التنمية أعادت مخصصات الشؤون لكافة الأسماء التي حجبت العام الماضي، حيث سيتم إعادة المتبقيين خلال الدورة القادمة .

وأوضح المدهون في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الوزارة أعادت مخصصات 600 أسرة في وقت سابق، وتم إعادة 250 أسرة الدورة الحالية، فيما سيتم إعادة ما تبقى خلال الدورة القادمة العام الجديد.

وستصرف وزارة التنمية الاجتماعية يوم الخميس المقبل، مخصصات الشؤون الاجتماعية في كافة محافظات الوطن، حيث يتم الصرف لـ، 80 ألف أسرة في قطاع غزة تحديداً بقيمة (106 مليون شيكل).

وبشأن حجب الأسر، بين المدهون، أن الحجب ميداني وطبيعي يحدث كل دورة، مؤكداً أنه تم إضافة مئات الحالات، ونفى أن يكون هناك حجب لآلاف الأسر الدورة الحالية.

وحول وقف مخصصات مايقارب من 1100 أسرة العام الماضي، أكد المدهون أن الوزارة أعادت مخصصات 600 أسرة في وقت سابق، وتم إعادة 260 أسرة الدورة الحالية، فيما سيتم إعادة ما تبقى 360 أسرة خلال الدورة القادمة العام الجديد مارس / آذار 2021.

ونفى المدهون أن يكون حجب هذه الأسر كان لأسباب سياسية، لافتاً إلى أن الحجب كان لتغيير في تكوين الأسرة واستبدال رب الأسرة من ذكر إلى أنثى.

وأكد أن الصرف سيكون لشيك واحد من مخصصات الشؤون، معرباً عن أمله أن يتم الالتزام في صرف الشيكات في موعدها، حيث يتم صرف 4 شيكات، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي لعدم صرف 4 شيكات هو الاستيلاء على أموال المقاصة من قبل الاحتلال.