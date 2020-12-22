غواصة "إسرائيلية" عبرت قناة السويس.. فما الموقف المصري؟

كشفت قناة “كان” "الاسرائيلية" أن غواصة تابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي عبرت قناة السويس أمس الأحد، قاصدة الخليج.

وأفادت “كان”، نقلا عن مصادر استخبارية عربية، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة مصرية، مشيرة إلى أنه وحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين العرب فهذه الغواصة ستتوجه نحو الخليج.

وبحسب ما ورد، فإن إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري توجيه رسالة لطهران.

وأكدت “كان” أن “هناك استعدادات إسرائيلية مضاعفة لأي رد انتقامي إيراني ممكن على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل ثلاثة أسابيع في طهران المنسوب للموساد الإسرائيلي”.

إلى ذلك، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الجيش “لا يتطرق إلى تقارير من هذا القبيل”.