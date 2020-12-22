كورنا في غزة: 12 حالة وفاة و ( 516) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 22/12/2020، 12 حالة وفاة و(516) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2163 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 630 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 34390 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9574 حالة، واجمالي المتعافين 24533 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 283 حالة وفاة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 203 حالة.