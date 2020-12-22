الأطر العمالية بقطاع غزة غاضبون من حكومة رام الله بعد استثنائهم من المساعدات

حملت الأطر العمالية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء 22/12/2020 ، الحكومة الفلسطينية برام الله مسؤولياتها أمام إستمرار حالة التمييز الجغرافي بين شطري الوطن ، في محاولات تضليل عمالنا وعدم الاعلان عن اسماء المنتفعين في قطاع غزة .

وقالت الاطر العمالية خلال بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه انه انطلاقاً من مسؤوليتها النقابية و الوطنية و أمام هذا التجاهل الواضح لها ولدورها النضالي و الوطني والمطلبي ان لا علاقة لها كأطر عمالية من قريب أو بعيد باي شئ يتعلق بموضوع المساعدات بغزة.

وطالبت بضرورة انصاف العمال وتصحيح الاخطاء المتكررة واعطاء العمال حقهم بالمساعدة والحياه الكريمة أسوة بالمحافظات الشمالية و إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي و تمكين الحكومة من القيام بواجباتها .

وبينت ان الاطر العمالية الأمينة والحريصة على متابعه قضايا عمالها ولن تتوقف في المطالبة وبشكل مستمر بحق الطبقة العاملة بالعيش بكرامه و عزة و شرف .

وأوضحت ان الأطر النقابية العمالية بقطاع غزه قد تداولت ما أعلنت عنة وزارة العمل عن صرف مساعدة لمتضرري كورونا من العمال وزياده حجم المتضررين المتعطلين عن العمل على مدار ثلاثة شهور ماضيه لإدراج عمال قطاع غزة ضمن المساعدة المقدمة لمتضرري كورونا والبالغة 68 ألف مساعده بقيمة 700شيكل ، موضحة ً انه للأسف كان الرد من طرفهم أن هذه المساعدات لعمال المحافظات الشمالية.

ويشار الى ان حكومة رام لله بدأت بالأمس بصرف مساعدات بقيمة 700 شيقل لـ10 الاف عامل من متضرري كورونا في غزة والضفة .