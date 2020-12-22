الاحتلال يجبر مقدسية على هدم منزلها ببلدة سلوان

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أجبر عائلة الفلسطينية سهير غيث على هدم منزلها الصغير، في حي وادي قدوم بسلون؛ بعد وقتٍ قصير من تسليمها إخطارا بالهدم.

وهددت سلطات الاحتلال، عائلة غيث بدفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف شيقلًا (نحو 13 ألف دولار) في حال نفذت جرافات الاحتلال الهدم.

ويضطر الفلسطينيون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس، لتفادي دفع غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال.

وتأتي عمليات الهدم بحجة عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.