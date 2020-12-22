اليوم ولأول مرة.. طائرة "إسرائيلية" تحط في الأراضي المغربية

تحط شركة "العال" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 22/12/2020، أول رحلتها على أرض الرباط وستضم وفدا إسرائيليا أمريكيا.

الرحلة ستضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي سبق أن أكدت مصادر أنه سيحضر أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية وفقا للصحيفة اليوم السابع المصرية ..

وستضم الطائرة وفدا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومبعوث الشؤون الدولية الأمريكي آفي بيركوفيتش.

شركة إسرائيلية تسير رحلات جوية إلى دبي ابتداء من الشهر القادم

ومن المتوقع أن توقع الحكومة المغربية على اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، أن الحكومة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، ستعمل على تفعيل مضامين بيان الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.