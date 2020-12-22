الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22/12/2020- سعر أونصة الذهب

سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22/12/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.79 شيكل $60.50

سعر الذهب عيار 22 180.39 شيكل $55.46

اسعار الذهب عيار 21 172.20 شيكل $52.94

اسعار الذهب عيار 18 147.60 شيكل $45.37

سعر الذهب عيار 14 114.80 شيكل $35.29

سعر الذهب عيار 12 98.40 شيكل $30.25

اسعار أوقية الذهب 6,120 شيكل $1,882

اسعار جنيه الذهب 1,378 شيكل $423.50

اسعار كيلو الذهب 196,792 شيكل $60,498

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 ديسمبر 196.28 171.75 147.21 114.50 98.14

20 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.95

19 ديسمبر 195.90 171.41 146.93 114.27 97.95

18 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.94

17 ديسمبر 196.56 171.99 147.42 114.66 98.28

16 ديسمبر 194.98 170.61 146.24 113.74 97.49

15 ديسمبر 194.27 169.99 145.70 113.32 97.13

14 ديسمبر 191.74 167.78 143.81 111.85 95.87

13 ديسمبر 192.61 168.54 144.46 112.35 96.30

12 ديسمبر 192.61 168.54 144.46 112.36 96.31