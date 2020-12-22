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علماء بريطانيون: السلالة الجديدة من "كورونا" لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:01 - 22 ديسمبر 2020
اطفال مصابين بكورونا اطفال مصابين بكورونا
تقارير
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أكد فريق من العلماء البريطانيين أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافا للسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار، ولديها ميل أكبر لإصابة الأطفال.

وفي إحاطة صحفية حول أحدث النتائج، قال علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية، والتي تدرس السلالة الجديدة، إنه سرعان ما أصبحت السلالة متفشية في جنوب بريطانيا، وقد تطال أنحاء البلاد.

وقال أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ورئيس المجموعة بيتر هوربي: "لدينا الآن ثقة عالية في أن هذه السلالة لها قدرة أكبر على الانتقال".

من جانبه قال نيل فيرغسون أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن الإمبراطورية وعضو المجموعة: "هناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال".

وأضاف: "لم نثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات".

وتابع قائلا: "سنحتاج إلى جمع المزيد من البيانات لنرى كيف ستتصرف السلالة في المستقبل".

 

 

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