ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

فشل تمرير قانون تأجيل الميزانية الإسرائيلية..وحل الكنيست الليلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:36 - 22 ديسمبر 2020
الكنيست الكنيست
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 رفضت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بأغلبية مشروع قانون ينص على تأجيل تمرير الميزانية، حتى الخامس من الشهر المقبل، وفق اتفاق جرى التوصل إليه بين الليكود، وأزرق - أبيض.

وتغيب عن التصويت أعضاء حزب أزرق - أبيض، وذلك بعد خلافات مع الليكود، ما تسبب بإسقاط مشروع القانون.

وعارض المشروع 49 عضوًا، فيما أيده 47، حيث حضر بعض أعضاء حزب أزرق - أبيض وصوتوا ضده.

ويتوقع أن يتم حل الكنيست هذه الليلة مع منتصف الثلاثاء - الأربعاء.

وصوتت عضو الكنيست ميشال شير سيجمان من الليكود، ضد مشروع القانون، حيث أعلنت بعد التصويت انضمامها للمنشق عن الحزب، جدعون ساعر، الذي أعلن تأسيس حزب سياسي جديد.

الأكثر مشاهدة

متعلقات