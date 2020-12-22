الاحتلال يستدعي مواطناً من جنين

استدعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة، مواطناً من بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة المحتلة، لمقابلة مخابراتها.
وأفادت مصادر محلية، أأن قوات الاحتلال أبلغت المواطن عمر صادق علاونة كميل بمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، غرب جنين.
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