طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء 22/12/2020، صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم ألمناطق، جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما غداً الأربعاء 2020/12/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة خاصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والخميس24/12/2020: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.