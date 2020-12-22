الاحمد: من أول 10دقائق فشل اجتماع القاهرة و مشادة بين الرجوب والعاروري

كشف عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، الاثنين أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري ابلغ برفض المكتب السياسي لحماس لفكرة الانتخابات بالتوالي، وأصر على الانتخابات بالتزامن، مؤكداً بأن الكرة الآن في ملعب حماس بشأن الانتخابات.

و اشار الى أن اجتماع القاهرة بين فتح و حماس بالقاهرة فشل من أول 10 دقائق على بدايته، و أن مشادة كلامية حدثت بين ممثل فتح جبريل الرجوب، و ممثل حماس صالح العاروري.

و لفت الى أن اللجنة التنفيذية ناقشت عقد الانتخابات العامة، كما درست تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، و توثيق العلاقة بين فصائلها، مضيفا "إن كل من طلع على القمر قرأ أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، حسب قوله.

و أكد الاحمد أن مصر رفضت الاجتماع في القاهرة، و اشترطت موافقة الرئيس محمود عباس، منوهاً الى أن كل ما جرى في الفترة الأخيرة سببه صفقة القرن وإعلانها وما ترتب عليها.

و لفت الى أن الفصائل لا تصدق حديث حماس عن انقلاب فتح على اجتماع الأمناء العامون.

و تابع يقول: " يجب أن نشد من عضد المؤسسات التابعة لحركة فتح وإن كانت فتح بخير ففلسطين بخير".