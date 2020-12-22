الجبهة الشعبية تؤكد: العملية الفدائية في القدس برهان على استمرار الانتفاضة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، اليوم الاثنين، أن العملية الفدائية في مدينة القدس المحتلة، تبرهن على استمرار انتفاضة الشباب الفلسطيني، وتزداد توهجاً واشتعالاً ونوعية يوماً بعد يوم، ومحاولات إجهاضها أو التآمر عليها "لن تنجح".

وباركت الجبهة الشعبية، للشعب الفلسطيني عملية القدس البطولية، معتبرةً انها جاءت في إطار الرد على جرائم الاحتلال واعتداء المستوطنين بحق أهلنا ومقدساتنا في القدس والوطن المحتل.

وقالت "ننعى شهيد قباطية وشهيد الوطن كله منفذ العملية البطولية، فإنها تؤكد على تمسكها بخيار المقاومة طريقاً للوحدة والتحرير".

وشدّدت الجبهة الشعبية، على أن دماء الشهيد والشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن فلسطين ستبقى نبراسًا يضيئ لنا الطريق؛ حتى العودة وتحرير كامل التراب الفلسطيني من دنس المحتلين.

ومساء اليوم، اطلقت قوات الاحتلال النار صوب شاب فلسطيني عند باب حطة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاده على الفور.