إليك رابط منصة احكام الالكترونية هيئة عقارات الدولة 1442 في السعودية والمستندات المطلوبة

إليك رابط منصة احكام الالكترونية هيئة عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية 1442 ، مؤخرًا سجل محرك جوجل العالمي تضاعف اعداد بحث المواطنين في المملكة عن رابط منصة إحكام من أجل الاستفادة من خدماتها التي تقدمها في تملك العقارات في البلاد ، وتساهم المنصة في استخراج صكوك رسمية من هيئة عقارات الدولة في حالة ثبت صحة المرفقات الخاصة بالعقار .

وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة من أجل التعرف على رابط منصة احكام هيئة عقارات الدولة في السعودية ، وتعتبر المنصة الالكترونية المسؤولة عن طلبات تملك العقارات، وفي الفترة الأخيرة شرعت بفتح باب التقديم للمواطنين لتملك العقارات ليستطيعوا التصرف بها وبيعها واستغلالها بشكل قانوني وكامل.

تعريف منصة إحكام الالكترونية :

وتعد المنصة ، الأمانة العامة الخاصة بلجان النظر في الطلبات المتقدم إليها من قبل المواطنين لتملك العقارات.

وتنفذ المنصة الالكترونية مهمة الأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات .

وتساهم منصة احكام ، إثبات تملك العقار وخلق البيئة العقارية الموثوقة، كما وتعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والموثوقية، ودراسة الطلبات.

ونشير إلى أن منصة إحكام ترفع توصياتها للمقام السامي في كل الطلبات الخاصة بالتملك .

الاختصاصات الخاصة بتملك العقارات :

النظر في طلبات التملك.

أولاً : النظر في طلبات التعديل.

ثانيًا : النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط.

ثالثًا: النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.

طلبات التسجيل على منصة إحكام الالكترونية :

أولاً: يشترط امتلاك العقارات للأشخاص الذين لديهم مبيعات أو إحياء قديم لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على إثبات الملكية في الفترة السابقة .

ثانيًا: الإجراءات المطلوبة لإتمام سندات الملكية الصادرة سابقاً .

ثالثًا: مطلوب مراجعة رسمية للحجج داخل وخارج الحرمين الشريفين .

إليك رابط منصة احكام السعودية لتملك العقارات :

ولدخول على رابط منصة احكام للتملك العقارات ( هــــــنا )

ولمعرفة قواعد منصة إحكام الالكترونية وقبول الطلب وشروط التسجيل إليها ( اضغط هنا ).

إليك المستندات المطلوبة لتملك العقارات في السعودية :

أولاً: ملف اوتوكاد ( DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013 )، مخطط بصيغة (SHAPEFILE به حدود الأرض ويحوي: الحدود، المساحة، الإحداثيات).

ثانيًا: جدول بيانات الأرض (المالك - المدينة - المساحة- تاريخ الرقم، تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2).

ثالثًا: التقرير المساحي ( PDF تقرير مساحي بصيغة مختوم من المكتب الهندسي).