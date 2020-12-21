مصر تصدر بيانًا توضيحًا بخصوص انتشار انفلونزا الطيور في البلاد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحًا بشان انتشار فيروس انفلونزا الطيور في مصر.

ونفت وزارة الزراعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بوجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور في محافظة الوادي الجديد، فيما أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المحافظة تعد من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة، ان هذا الأمر يجعلها بعيدة "وقائيا" عن بقية محافظات مصر، أما الخبر فهو عار تماما عن الصحة.

وطلبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي

وأهابت وزارة الزراعة، من وسائل الاعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

يشار إلى أنه في عام 2006 عانت مصر من تفشي إنفلونزا الطيور، أدى إلى تعليق جميع صادرات الدواجن.