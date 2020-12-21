اصابة طفل و شاب اثر اعتداء مستوطنين على منازل و ممتلكات المواطنين بالضفة

أصيب طفل وشاب، مساء اليوم الاثنين، بجروح ورضوض، بعد أن هاجمت مجموعة من مستوطني "كريات أربع"، مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة ما تسبب بإصابة الطفل محمود آيات الله طميزي (13 عاما) ومحمد زياد الطميزي (33 عاما) من بلدة اذنا غرب الخليل، بجروح ورضوض نقلا على اثرها إلى المستشفى الاهلي بالمدينة.

كما هاجم مستوطنون متطرفون، منازل ومركبات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا وسط الحي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة واعتدوا على المنازل والمواطنين هناك.

و في رام الله، أقدم مستوطنون، على مهاجمة عددا من القرى شرق محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الواقعة على أطراف قرية بيتين شرق رام الله، وأن المواطنين تصدوا لهم دون وقوع إصابات، فيما هاجمت مجموعات أخرى أطراف قرية برقة بالمحافظة واعتدت على منازل المواطنين ومركباتهم.

كذلك، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المغير شمال مدينة رام الله، كما هاجموا عددا من المنازل في قرية كفر مالك القريبة، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

و من جهته قال رئيس اتحاد شركات تأجير السيارات مازن مداني، الذي استهدف المستوطنون مركبته، إن مجموعة من المستوطنين هاجمته بالحجارة وألحقت اضرارا بالمركبة، على الطريق بين بلدتي الطيبة ودوما، أثناء عودته من مدينة نابلس باتجاه بلدة أبو ديس.

وأضاف أن المستوطنين يهاجمون بصورة مباشرة بهدف القتل، مشيرا إلى أنه نجا بأعجوبة من الهجوم، بعد تمكنه من السيطرة على المركبة.