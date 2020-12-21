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إليك رابط استعلام نتائج القبول الوظائف والتجنيد بالقوات المسلحة 1442في السعودية

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 22:25 - 21 ديسمبر 2020
إليك رابط استعلام نتائج القبول الوظائف والتجنيد بالقوات المسلحة 1442في السعودية إليك رابط استعلام نتائج القبول الوظائف والتجنيد بالقوات المسلحة 1442في السعودية
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إليك رابط استعلام نتائج القبول الوظائف والتجنيد بالقوات المسلحة 1442في المملكة العربية السعودية ، علمًا أن الرابط متاح الآن للمتقدمين عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد 1442 ، وبعد تسجيل محرك بحث الانترنت العالمي جوجل تزايد في البحث فقد حرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على وضع هذه المقالة التي سيستفيد منها الباحثين عن فحص أسماءهم .

وفي هذه المقالة سنتعرف على رابط استعلام نتائج القبول والتجنيد بالقوات المسلحة 1442 في  السعودية ، ولمعرفة خطوات الاستعلام عن الوظائف في وزارة الدفاع عبر الرابط ، تابع المقالة حتى النهاية .

وفي وقت سابق قد سجل رجال ونساء مُسبقاً بـ التقديم علي وظائف وزارة الدفاع السعودية المتنوعة عبر موقع الوزارة الرسمي الالكتروني.

وتتوزع وظائف وزارة الدفاع على النحو التالي :القوات الجوية أو في القوات البرية أو في القوات البحرية أو في القوات الملكية أو في القوات المسلحة وغيرها من التخصصات .

إليك رابط استعلام نتائج القبول والتجنيد بالقوات المسلحة 1442 :

ولقد وفرنا لحضراتكم رابط مباشر لدخول بوابة القبول والتجنيد الموحد والاستعلام في وزارة الدفاع السعودية ، لفحص نتيجة القبول .

ولمعرفة ذلك ( اضغط هنا ).

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع السعودية 1442 :

أولاً : في خطوة الأولى يتم الدخول على بوابة القبول الموحد

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى ، يتم ادخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية واسم الطالب .

ثالثًا: وفي آخر خطوة يتم الضغط على عرض نتائج لتمكن الطلاب من القيام بإحضار باقي المستندات من الصور الشخصية والبطاقة والزي الرياضي المطلوب .

وزارة-الدفاع-نتائج-القبول-النهائي-1441


 

وكانت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في السعودية ، ، قد أعلنت عن بداية إجراء الكشف الطبي للطلاب المرشحين، وقالت إن الكشف الطبي للواردة أسماؤهم في نتائج قبول وزارة الدفاع سوف ينطلق في أواخر شهر أكتوبر تحديدًا 25 -10-2020 .

اهابت اللجنة ، من جميع الطلبة من جلب أصل الهوية الوطنية، وإحضار صور شخصية مكشوفة الراس عدد (29 صورة مقاس (4×6)، مشيرة إلى أهمية ارتداء الزي الرياضي المناسب للكشف.

 

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