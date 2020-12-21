ابو حسنة: سيتم تأجيل دفع رواتب موظفي وكالة الغوث لهذا الشهر

نقلت مصادر صحفية عن عدنان ابو حسنة، المتحدث باسم الأونروا قوله إنه سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي.

و كانت الأونروا قد قالت الشهر المنصرم إنها لم تعد تملك المال الكافي لدفع الرواتب في ظل خفض التمويل الأمريكي وتمويلات مانحين آخرين، من بينهم دول خليجية عربية، منذ عامين.

وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والإغاثة لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها بعضهم في غزة والضفة الغربية و القدس المحتلتين.

وتواجه الأونروا معضلة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية. فبعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب وقف كل المدفوعات الأمريكية للوكالة يأمل الفلسطينيون في أن تستأنف إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المدفوعات ولو جزئيا لكن الأمر قد يستغرق شهورا.