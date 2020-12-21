حماس تشيد بعملية باب حطة و تحذر الاحتلال من التمادي في الاعتداء على الاقصى

اشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعملية باب حطة البطولية، التي نفذها شاب فلسطيني قرب باب حطة بالقدس المحتلة.

و أكدت الحركة في تصريح صحفي تغقيبا على عملية باب حطة، على أن بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة، مشيرة الى أن دماء الشهادة على باب حطة هي رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى ويحاولون تأدية طقوسهم التلمودية.

و حذرت حماس الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال.

و اشارت حماس الى أن عملية باب حطة هي رسالة لكل من اختار التطبيع متجاوزا حقوق شعبنا وأمتنا في المسجد الأقصى، عودوا إلى رشدكم، فالمسجد الأقصى ينتظر منكم النصرة والدعم وليس التطبيع مع عدو مجرم قاتل.