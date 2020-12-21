شبان يتصّدون لاقتحام مئات المستوطنين لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة

تصّدى مساء اليوم الاثنين، الشبان الفلسطينيين اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين" بلدة حوارة بنابلس شمال الضفة المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد مصادر أهلية، بان اعداد كبيرة من المستوطنين اعتدت على المواطنين وممتلكاتهم في شارع حوارة، وأن عشرات الشبان خرجوا للدفاع عن البلدة وصدوا اعتداء المستوطنين،

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الشبان، لحماية المستوطنين.

وعصر اليوم، هاجم مستوطنون سيارات المواطنين بالقرب طريق "يتسهار" في حوارة، ما أدى إلى تضرر المركبات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي صوب شاب عند باب حطة في القدس المحتلة، ما أدى لاستشهاده.