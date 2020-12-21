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منخفض جوي يؤثر على البلاد الأربعاء و الخميس القادمين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:23 - 21 ديسمبر 2020
بحر غزة منخفض جوى.JPG بحر غزة منخفض جوى.JPG
تقارير
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان تتعرض البلاد لمنخفض جويّ قصير وسريع يحمل معه أمطارًا وأجواء كانونية باردة، وذلك بدءًا من مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس، وينشط المنخفض بشكل خاصّ خلال يوم الأربعاء.

وبحسب الأرصاد الجويّة فإنّ مدة المنخفض ستكون قصيرة جدًا كما أنّه سيكون متوسط القوة من حيث الفعالية الجوية المرافقة.

وأشارت الارصاد الى أنّ درجات الحرارة ستخفض مساء يوم غد الثلاثاء ليتحول الطقس من مشمس الى غائم جزئي ويصبح الجو بارداً بشكل واضح مع فرصة لزخات محلية في شمال البلاد ليلاً.

ويوم بعد غد الأربعاء توالي الحرارة الإنخفاض ليصبح الجو بارداً بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد على فترات.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر وتسود اجواء كانونية باردة مع فرصة لزخات محلية متفرقة في مناطق عديدة من شمال ووسط البلاد، وتضعف فرص الأمطار تدريجياً خلال الليل، وتسود اجواء شديدة البرودة بعد منتصف الليل وحتى ساعات فجر وصباح الجمعة في المناطق الجبلية.

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