الاورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير المستلزمات الطبية لغزة لمواجهة كورونا

طالب المورصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، من المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بضرورة ارسال مساعدات طبية عاجلة إلى قطاع غزة، لمواجهة فيروس كورونا، وسد حاجتها من اللقاحات المضادة لعدوى (كوفيد-19).

اليوم، وقّع 24 نائبًا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد تدعو فيها الاحتلال الاسرائيلي بضرورة السماح الفوري بإدخال كافة المستلزمات الطبية لمكافحة الجائحة، وانهاء الحصار.

وأعرب أعضاء البرلمان، عن قلقهم إزاء تفشي كورونا في غزة، في ظل فرض الاحتلال حصاره منذ أكثر من 14 عامًا.

ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدخال الأدوية والإمدادات الطبية والوقائية كالكمامات ووحدات العناية المركزة إلى القطاع.

وأوضح مركز حقوق الانسان، ان قطا غزة يشهد حالة من تهالك المنظومة الصحية ونفاد عدد كبير من المستلزمات والمعدات الطبية بنسبة عجز تجاوزت 30%، ونسبة إشغال لأسرّة العناية المركزة بلغت 90%.

وبيّن أنّ المستشفيات ستكون غير قادرة في الأيام المقبلة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات.

رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، قال: إنّ "المجتمع الدولي مطالب بتحرك حاسم لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية، وتخصيص جزء من لقاحات كورونا للقطاع، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أكبر سجن مفتوح في العالم".

وأضاف "عبده" أنّ "الوضع في قطاع غزة لم يعد مقبولًا للعيش".

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم، أن اجمالي تراكمي للمصابين بفيروس كورونا بلغت 33874 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 9700 حالة، واجمالي المتعافين 23903 حالة .