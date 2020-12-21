إليك رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 في المملكة العربية السعودية ، حيث سجل موقع جوجل الشهير في هذه الفترة عمليات بحث عالية للحصول على رابط التسجيل في اختبار الرخصة ، وقد حرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تخصيص مقالة حتى يتمكن كافة المعلمين والمعلمات في المملكة من التسجيل والحصول عليها لمزاولة مهنة التدريس .

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 في السعودية ، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 24 من ديسمبر 2020 ، ولمعرفة شروط اختيار للتقديم على الرخصة المهنية للمعلمين ، لذلك ندعوكم إلى قراءة المقالة إلى الاخر .

ونتابع في المقالة ، إذ أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب المعلمين والمعلمين ، أن المعلم المتقدم يدخل لنوعين من الاختبارات اولهم الاختبار التربوي العام وهو يركز على القيم والمسؤوليات المهنية والمعرفة المهنية والممارسة المهنية ويكون لجميع المعلمين .

وتابعت الهيئة في التوضيح أن الاختبار الثاني الاختبار التخصصي وتم اعتماد 37 تخصصاً للمعلمين حتى الآن في الهيئة .

وأشارت الهيئة إلى أنها "قامت بفتح الموقع لتسجيل المعلمات و لمعلمين في تاريخ المجتازين اختبار الكفايات الذي عقد يوم الأحد قبل الماضي الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري".

شروط اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية :

وضمن حرصنا، لقد وفرنا لحضراتكم أبرز الشروط للتقديم على الرخصة المهنية للمعلمين ، وتكون وفق التالي :

أولاً : وفي الشرط الأول ، أن يكون المتقدم خريج او على وشك التخرج من الجامعة .

ثانيًا : وفي ثاني شرط ، أن تكون حاصلا على رخصة صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات ومن ضمن المسجلين في نظام الرخص المهنية وأخيرا التواجد لأجراء الاختبارات بالزي وفي الموعد المحدد .

درجات الرخصة المهنية للمعلمين :

ومن أجل اجتياز درجات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 ، على النحو التالي :

أولا : اختبار الكفايات لرخصـة المعلم الممارس درجة من 50 الى 69

ثانيًا : رخصة معلم متقدم درجة تتراوح بين 70 إلى 79

ثالثًا : الرخصة المهنية لإصدار رخصة معلم خبير بمراحلها المختلفة

رابط تسجيل اختبار قياس الرخصة المهنية للمعملين والمعلمات :

ولقد وضعنا لكم رابط تسجيل اختبار قياس الرخصة ( اضغط هنا ) .