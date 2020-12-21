مستشار وزيرة الصحة يكشف سبب انخفاض عدد اصابات كورونا بغزة

كشف فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، انخفاض عدد إصابات كورونا في غزة الیوم جاء نتیجة توقف المختبر المركزي عن العمل یوم أمس بھدف تعقیمه".

و أوضح ابو وردة في تصريح له أن الوضع الوبائي في القطاع لا زال سيئا، مع تسجیل المزید من الإصابات بفیروس "كورونا".

و أشار الى أن نسبة إشغال الأسرة 80.%، لافتاً الى أن الحالات التي تصل المشافي تكون في وضع حرج، وتحتاج إدخال الرعایة، نظرا لعدم تواصلھا مع الجھات الطبیة والمختصة بعد ظھور الأعراض، حیث تعاني من الالتھابات في الرئتین وانخفاض نسبة الأكسجین.

و دعا ابو وردة المواطنين للتواصل مع الجھات الطبیة فور ظھور أي أعراض من فیروس كورونا مثل ارتفاع في الحرارة أو آلام في المفاصل حتى لا یتطلب إدخالھم للعنایة المركزة.

وتابع: "نسبة الإصابات في صفوف الطواقم الطبیة بلغت 5.3 % وھناك بعض الأطباء توفوا، آخرھم الطبیب مجدي عیاد الذي لم یكن یعاني من أي مضاعفات أو أمراض مزمنة مسبقة، كما توفي طالب طب في عامه السادس عمره 24 سنة جراء الإصابة بالفیروس القاتل".

و تابع مستشار وزيرة الصحة يقول : "جمیع المستشفیات أصبحت بھا أقسام لمرض فیروس كورونا، بإجمالي 228 حالة حرجة بینھم 58 حالة موصولین بالتنفس الصناعي، ونأمل أن لا یزید ذلك العدد لنقص الأسرة".