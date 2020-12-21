3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين على المركبات غرب نابلس

أصيب، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مجموعة من المستوطنين استهدف مركبة تقل مواطنين فلسطينيين، ما أدى لإصابة ثلاثة اشخاص برضوض، وتضرر المركبة.

ومسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، أوضح أن عددًا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من مفرق الطنيب على الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم ومدخل مستوطنة "شافي شمرون"، وهاجموا المركبات بالحجارة.

وظهر اليوم، هاجم مستوطنو "يتهسار" سيارات المواطنين قرب بلدة حوارة جنوب

وخلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال 2050 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة والقدس المحتلتين، وفق تقرير فلسطيني.