مجلس الوزراء يوافق على مخصص مالي للمقدسيين في مواجهة الاحتلال

وافق مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين على اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين في مواجهة المخططات الاحتلالية لتهويد مركز مدينة القدس العاصمة.

كما قرر المجلس اعتماد تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء إلى شركات التوزيع المزودة بالكهرباء، اضافة الى استئجار مبنى لعدد من الأجهزة الحكومية وشراء بعض المستلزمات من المصانع اوافق على الإحالة القطعية لمشروع "الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية" في غزة.

في ذات السياق وافق مجلس الوزراء على عطاءات أعمال تطوير وصيانة وبناء وحدات صحية في مدارس بالخليل وطولكرم

كما قرر المصادقة النهائية على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة المعدلة

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، اضافة الى المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، و إحالة عدد من مشاريع القوانين والانظمة للدراسة.