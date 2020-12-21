محاميات فلسطينيات يشعلن تويتر تحت هاشتاق "انقذوا معتصم"

تصدر هاشتاق انقذوا معتصم منصات التواصل الاجتماعي بعدما شهد تفاعلًا كبيرًا عبر من نشطاء منصة تويتر مساء اليوم الاثنين (21-12-2020) لا سيما من لجنة المحاميات التابعة لنقابة المحامين في الاتحاد الاسلامي.

وحاز الهاشتاق على اهتمام كبير لدى النشطاء سواء الفلسطينيين أو المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقوق الانسان المنتهكة من ادارة مصلحة السجون الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين العزل.

ويعاني "الأسير معتصم"، منذ عام 2008م، مرضا مزمنا في الأمعاء، يتسبب بنزيف دائم له، ويعاني ارتفاعا في ضغط الدم ودقات القلب، وصعوبة بالتنفس، ومشكلات في الأعصاب والعظام، وضعفا في النظر، وأوجاعا دائمة تحرمه النوم.

وتعرض في عملية اعتقاله عام 2006، لإصابات بعشرات الشظايا، ولاحقًا واجه ظروفًا اعتقالية قاسية وصعبة ساهمت في تفاقم وضعه الصحي، عدا عن استمرار إدارة سجون الاحتلال في احتجازه داخل ما سمى "عيادة الرملة"، حيث تفتقر لأدنى الظروف الصحية اللازمة للأسير المريض، وفق نادي الأسير.

الأسير المريض معتصم رداد ينتظر منكم نصراً ودعماً ودعاء

#أنقذوا_معتصم — Ghada Abed (@GhadaAbed13) December 21, 2020

واعتقل الأسير "معتصم"، وهو من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2006م، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، بعد مطاردة استمرت عاما ونصف العام.

وبسبب الصعوبة الكبيرة التي يعاني منها الاسير رداد فقد أطلقت إذاعة صوت الأسرى، يوم الجمعة الماضية حملة الكترونية تحت شعار "#انقذوا_معتصم" شارك فيها فلسطينيون وعرب وأجانب.

ولا زالت الحملة متواصلة من قبل الكثير من الجهات والمؤسسات الحقوقية، وقد شارك اليوم الاثنين 21-12-2020 لجنة المحاميات التابعة لنقابة المحامين في الاتحاد الاسلامي للتغريد على الحملة بشكل مكثف مما أدى لارتفاع الهاشتاق من جديد.

تتواصل فعاليات هاشتاق انقذوا معتصم

مسئولة المحاميات بمنتدى المحامي النظامي في قطاع غزة بالاتحاد الاسلامي غادة عابد، أكدت لفلسطين اليوم أن التضامن مع الاسير المريض معتصم رداد هو واجب اخلاقي وديني وانساني لنصرة هذا الاسير المقداد.

وأوضحت أن جميع المحاميات تضامنوا مساء اليوم الاثنين مع الاسير معتصم رداد مطالبين جميع الهيات والجهات القانونية بالتدخل العاجل لانقاذ الاسير رداد والافراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعددت عابد العديد من التغريدات والتي جاء منها ما يلي:

المعتصم يحارب الظلم والإحتلال#انقذوا_معتصم — غادة ابو حسنين (@xqUWvMFJn2Mo35L) December 21, 2020

بعزيمة الرجال وثبات الأبطال .. ستُكسر زرد السلاسل

‏مريض بالسرطان في الأمعاء ويقاوم نزيف دائم .. الأسير معتصم رداد في خطر ‎ #أنقذوا_معتصم

‏الأسير المريض معتصم رداد ينتظر منكم نصراً ودعماً ودعاء

‏سياسة الإهمال الطبي أسلوب تنكيلي يستخدمه الاحتلال ضد الأسرى.. الحرية للأسير معتصم رداد

•معتصم رداد .. أنت المنتصر على السجان ..

معتصم رداد ينزف دمًا

‏معتصم رداد في خطر

15 عامًا من الألم والوجع ..

معتصم رداد... النصر حليفك.. #أنقذوا_معتصم — Ghada Abed (@GhadaAbed13) December 21, 2020

‏الأسير معتصم رداد يواجه السجان الصهيوني ومرض السرطان

‏الشهداء ارتاحوا ولكني أموت في اليوم مئة مرة ... الأسير المريض معتصم رداد ..

‏الأسير معتصم رداد .. 15 عاماً في صراع مع السجان والمرض

وأشارت عابد إلى أن التفاعل تحت هاشتاغ انقذوا معتصم سيستمر حتى تستمع الجهات الدولية لصرخات وآلام وأوجاع الاسير معتصم رداد وتقديم العلاج اللازم لإنقاذ حياته من الموت.