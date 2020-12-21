مسؤولون أمريكيون يتوقعون تطبيع هاتين الدولتين مع "إسرائيل"

توقع مسؤولون أمريكيون اليوم الاثنين، بأن تطبيع العلاقات بين دول عربية و"إسرائيل" متواصل وقد يكون خلال الفترة المقبلة بين دولتين احداها خليجية والأخرى أفريقية.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن دولة تونس وسلطنة عُمان قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين تنضمّان إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حال نجحت الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وتونس فإن هذا سيكون عبارة عن صدمة ومفاجئة كبيرة جدًا للفلسطينيين بسبب المعارضة الواسعة وتصريحات الرئيس قيس السعيد التي كانت واضحة أكثر من مرة بأنه ضد التطبيع.

ورجح المسؤولون أن اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل" قد تتوسّع لتشمل دولا أخرى حتى بعد خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من منصبه ودخول الرئيس جو بايدن.