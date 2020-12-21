ميسي: أنا متحمس للألقاب

سلط جزء ترويجي من اللقاء المقبل لليونيل ميسي مع أحد القنوات الإسبانية الضوء على مستقبله مع برشلونة وهل سيرحل بنهاية عقده أم لا.

ميسي طلب الرحيل الصيف الماضي عن البلوجرانا، ثم تراجع وقرر الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده الصيف المقبل.

وقال ميسي في حواره مع "RAC 1": "أنا بخير، تلك هي الحقيقة، في الصيف مريت بظروف صعبة ووقت سيء".

وأضاف: "سبب ذلك كان ما مريت به قبلها والطريقة التي انتهى بها الموسم والبوروفاكس وكل تلك الأمور".

وأوضح الأرجنتيني: "أن كل ذلك استمر معي في بداية الموسم ولكن الآن أنا بخير وأشعر أنني قادر على المحاربة على كل شيء ومتحمس".

وختم: "أعرف أن الفريق يمر بوقت صعب وكل الأمور المحيطة به ليست على أفضل حال ولكن أتطلع للأمام".

وسجل ميسي هدفاً في تعادل فريقه الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل جانب لحساب الدوري المحلي، ليستمر في نتائجه المذبذبة.