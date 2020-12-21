كوشنير يصل "إسرائيل" ويبحث هذه الملفات قبل زيارته للمغرب

وصل جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء اليوم الاثنين إلى "دولة الاحتلال الإسرائيلي" للالتقاء بعدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني غانتس.

وتأتي زيارة كوشنير قُبيل زيارة الوفد الأمريكي الى جانب وفدِ "إسرائيلي" لزيارة مملكة المغرب بعد الاعلان عن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمغرب.

ومن المقرر أن يضع نتنياهو وكوشنير والوفد المرافق له اللمسات الأخيرة على الزيارة الأميركية الإسرائيلية للمغرب، وإقرار التفاصيل الأخيرة في مباحثات التطبيع بين "إسرائيل" والمغرب.

وسيرأس الوفد الأميركي إلى المغرب كوشنر، فيما يتوقع أن يرأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، كما حدث مع الزيارتين السابقتين إلى الإمارات والبحرين.

وستشهد الزيارة المشتركة للوفد الأميركي الإسرائيلي إجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط و "تل أبيب" الذي جرى التوصل إليه قبل نحو أسبوعين.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن أحد أعضاء الوفد "الإسرائيلي" قوله إن “الرغبة هي تطوير علاقات واسعة في جميع المجالات والوصول إلى فتح سفارات”.