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أبو ليلى: تشكيل لجنة من "تنفيذية المنظمة" لبحث انعقاد المجلس المركزي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:54 - 21 ديسمبر 2020
قيس عبدالكريم ابو ليلى.PNG قيس عبدالكريم ابو ليلى.PNG
تقارير
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كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتباحث في انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال "أبو ليلى:"إن اللجنة ستُجري مشاورات مع الفصائل، قبل اتخاذ القرار النهائي في موعد انعقاد المجلس المركزي، لافتاً أنه لا قرار نهائي حتى اللحظة بهذا الشأن.

وأوضح أن من أسباب تشكيل اللجنة، هو عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ توصيات لقاء الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية الذي عُقد في سبتمبر/ أيلول الماضي بالتوازي بين بيروت ورام الله.

وكان قد نصّ البيان الختامي للقاء الأمناء العاميين آنذاك على "تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية، خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وفق التمثيل النسبي.

جدير ذكره أنه في الآونة الأخيرة، تعثرت جهود المصالحة الفلسطينية بسبب اختلاف حماس و فتح على آلية إجراء الانتخابات العامة، وتوقيتها، وجراء عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

 

 

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