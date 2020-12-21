الجيش السوداني يهدد اثيوبيا.. هل ستندلع الحرب؟

هددت الجمهورية السودانية اليوم الاثنين 21-12-2020 اثيوبيا باندلاع حرب على حدودها في حال قامت الاخيرة بالاعتداء على الحدود السودانية.

وأكد رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة السودانية أضحت قادرة على ردع أي عدو يعمل على زعزعة واستقرار البلاد.

وقال: "إن الجيش السوداني سينطلق لسد الثغرات على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أن "الجيش سيفي بحماية حدود بلاده".

جاء ذلك خلال ختام العام التدريبي 2020 وتمرين رايات النصر 3 بمعسكر الشهيد سيف الإسلام للتدريب بمنطقة المعاقيل (36) كيلو جنوب شرق شندي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ووصف الحسين المشروع التدريبي، بأنه "أكبر مناورة لسلاح المدرعات في تاريخ الجيش السوداني".

يُشار إلى أن الجيش السوداني دخل اليوم الاثنين لأول مرة بعد 20 عامًا منطقة خورشيد الحدودية وفرض السيطرة عليها.

وأعلنت القوات الأمنية أنها أرسلت تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا، من أجل استعادة "الأراضي المغتصبة" على حد قوله.

و"خور شيد" و"قلع لبان" تعدان من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق سبعة كيلومترات من جبل أبو طيور، وفق وسائل اعلام السودان.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، بعد مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخرا جراء كمين نصب في منطقة حدودية، وألقى الجيش السوداني اللوم فيه على "القوات والمليشيات الإثيوبية".

وأعلن الجيش السوداني، الأربعاء، عن خسائر في الأرواح والمعدات، جراء تعرض قواته لاعتداء من مليشيا إثيوبية داخل أراض قرب منطقة "الفشقة" الحدودية.

وقال رئيس الورزاء الإثيوبي أبي أحمد يوم الأحد إن حكومة أديس أبابا تتابع عن كثب الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الفشقة الحدودية والتي أدت إلى استشهاد 4 من الجيش السوداني، محملا "الميليشيات المحلية" المسؤولية عن الحادثة.

وتابع "لن تكسر مثل هذه الحوادث الروابط بين بلدينا لأننا نستخدم الحوار دائما لحل القضايا.. من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".