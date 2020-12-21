حقيقة وجود فساد منظم داخل مؤسسات الحكومة بغزة

قال رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة د. محمد الفرا: "نعمل بشكل متواصل ومستمر بكل ما نملك من جهد لحل المظالم والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ضد بعض الموظفين في البلديات والوزارات".

وأكد الفرا في حديث لصوت الأقصى مساء اليوم الاثنين، عدم وجود أي فساد منظم داخل المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن ما يحدث داخل المؤسسات هو اما سوء فهم أو تقصير من الموظف.

ودعا المواطنين لعدم التخلي عن شكاويهم ضد أي شخص في المؤسسات الحكومية مشددًا على أن ديوان المظالم سيحمي المواطن صاحب الشكوى ولن نسمح لأي مؤسسة حكومية أو موظف حكومي أن يغير من معاملته أو محاولة ابتزازه.

يُشار إلى أن ديوان المظالم يتبع لمؤسسة مجلس الوزراء مباشرة وهو موجود سابقا وتم تفعيله في بداية عام 2020م، وأصبح بقدرات بشرية وإمكانيات أكبر مما سبق.

ويهدف ديوان المظالم وفقًا للدكتور الفرا إلى استقبال الناس وحل مشاكلهم في كل المجالات، في موضوع حقوق الإنسان وتعامل الأجهزة الأمنية والشرطية والوزارات والبلديات مع المواطنين.

خطوات تقديم شكوى لديوان المظالم

ويمكن للمواطن ان يقدم شكوى ضد أي شخص في مؤسسات الحكومة من خلال اتباع دليل الارشادات الذي اصدره ديوان المظالم

وأشار الفرا إلى أن تقديم الشكوى يفضل أن يكون بالتسلسل وذلك من خلال تقديم الشكوى إلى رئيس البلدية مثلا أو للوزارة ذات العلاقة، وفي حال لم يتم الاستجابة تقدم لديوان المظالم وفي حال كانت الشكوى مستعجلة تقدم مباشرة للديوان ويمكن تقديم الشكاوى عبر البرنامج المحوسب.