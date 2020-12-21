وزارة الصحة: 31 وفاة و1541 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، 31 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 5458 فحصًا مخبريًا.

وأوضحت الصحة، أن الإصابات الجديدة سُجلت كالتالي: 212 في مدينة القدس، 1022 في الضفة الغربية، و280 في قطاع غزة.

ولفتت إلى تسجيل 1848 حالة تعافٍ جديدة من مرض "كوفيد-19" على النحو التالي: 280 في القدس، 1117 في الضفة، و451 في غزة.

وأشارت الصحة إلى أن حالات الوفاة بـ "كورونا" كانت كالتالي: 3 في القدس، 17 في الضفة و11 في غزة، منوهةً إلى وجود 136 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.