أول عشرة لاعبين الأكثر خوضاً للمباريات في 2020.

تصدّر "هاري ماغواير" لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، لائحة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات في عام 2020، بحسب دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

ولعب "ماغواير" 4745 دقيقة في 53 مباراة متقدّماً على البرتغالي "روبن دياز" لاعب مانشستر سيتي الذي لعب 4344 دقيقة.

وجاء في المركز الثالث الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، لاعب برشلونة الإسباني، بـ 4293 دقيقة.

وحلّ رابعاً لاعب آخر من مانشستر يونايتد هو البرتغالي "برونو فرنانديز" بـ 4164 دقيقة، وخامساً "برونو باتشيكو" لاعب سيارا البرازيلي بـ 4162 دقيقة.

وفي المركز السادس جاء البلجيكي "روميلو لوكاكو" لاعب إنتر ميلانو الإيطالي بـ 4144 دقيقة، وسابعاً لاعب من مانشستر يونايتد أيضاً هو السويدي "فيكتور ليندلوف" بـ 4142 دقيقة.

وحلّ ثامناً الفرنسي "رافايل فاران" لاعب ريال مدريد الإسباني بـ 4123 دقيقة، وتاسعاً "خيسوس نافاس" لاعب إشبيلية الإسباني بـ 4110 دقيقة، وعاشراً "كالوم ماكغريغور" لاعب سلتيك الإسكتلندي بـ 4106 دقيقة.