اشتية يعلن بدء صرف مليار و136 مليون شيكل و12 مليون دولار لهذه الفئات

اعلن رئيس حكومة رام الله اليوم الاثنين بدء صرف مبلغ مليار و136 مليون شيكل و12 مليون دولار للعديد لثلاث فئات من المجتمع الفلسطيني.

وأوضح اشتية أن المستفيدين من الأموال التي تبدأ الحكومة بصرفها اليوم الاثنين هي موظفي السلطة ويقدر المبلغ المستحق لهم مليار شيكل.

وأشار الى ان الفئة الثانية هي العمال كتعويض عما لحق بهم من فيروس كورونا ويقدر المبلغ لهم نحو 13 مليون دولار.

بينما أشار اشتية إلى أن الفئة الثالثة التي ستستفيد من مبلغ 136 مليون شيكل هي فئة الحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية.

ولفت إلى أن الفئة الثالثة مقسمة على النحو التالي:" 115 ألف اسرة فقيرة ستستفيد من المبلغ المرصود منها 80 الف اسرة من قطاع غزة وبقيمة 106 ملايين شيكل و35 الف اسرة في الضفة الغربية، كما ستستفيد مما مجموعه 30 مليون شيكل.