هبوط أسعار النفط في الاسواق العالمية بنحو 6%

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مسجلة أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ يونيو الماضي، إذ زادت المخاوف حيال تعافي الطلب بسبب سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا في بريطانيا وتشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام "برنت" بنسبة 5.45% إلى 49.41 دولار للبرميل، بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، في حين تراجع خام "غرب تكساس الوسيط "الأمريكي بنسبة 5.87% إلى 46.18 دولار للبرميل.

بدوره قال "جيوفاني ستونوفو": المحلل لدى شركة "يو بي إس": إن "التقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت على الشهية للمخاطرة والنفط، بالاضافة للقيود الجديدة على التنقل في جميع أنحاء أوروبا لا تساعد أيضا وسيتأثر الطلب الأوروبي على النفط".

وأضاف "يتعين على المستثمرين إدراك أن الطريق إلى ارتفاع الطلب على النفط والأسعار سيظل وعرا".

وكان قد تجاوز خام برنت حاجز 50 دولارا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس الماضي وسط تفاؤل ناجم عن طرح لقاحات كوفيد-19.

وتجدر الاشارة إلى أن سلالة جديدة من كوفيد-19، يقال إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن السلالة الأصلية، دفعت الدول الأوروبية وإسرائيل وكندا إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا.