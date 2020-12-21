ضاحي خلفان يثير الجدل.. فهل هو عربي أم بنغالي؟

أثار القائد السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلن عن التبرؤ من الانتساب إلى العرب في حالة واحدة.

وكان خلفان كتب على حسابه على تويتر اليوم الاثنين 21-12-2020: "إذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا أتبرأ من الانتساب إلى العرب".

هذه التغريدة اثارت حالة من الجدل بين النشطاء الذي انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا الفكر الجديد من مسؤول اماراتي سابق.

اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2020

أحد النشطاء كتب على صفحته الشخصية:

إن القول بأن اليمن هو أصل العرب "كذبة

حتى وإن صدقت فليس المقصود بها ما يعرف جغرافيا باليمن حاليا، فقد كان المؤرخون في قديم الزمان يقسمون الجزيرة العربية إلى قسمين يمن (جنوبا) وشام (شمالا) فكلما اتجهت جنوبا يمن وكل ما اتجهت شمالا شام وهكذا.

بينما كتب أخر:

اليمن جغرافيا من يمين الكعبة إلى نهاية جزيرة العرب جنوبا وليست ما يسمى باليمن الحالي فقط

وعلق أخر على التغريدة بالقول:

لنكن منصفين ونتكلم بشفافية صحيح أصل العرب من اليمن ولكن جميعهم هاجروا من اليمن منذ زمن قديم ولم يبقى أحد منهم في اليمن فمنهم من هاجر إلى الجنوب العربي (جنوب اليمن حاليا) وإلى ساحل عمان والبعض هاجر إلى الحجاز ونجد وشمال الأردن وأجزاء من العراق واستوطنوا هذه المناطق

فعلاً أنت بنغالي ولا علاقة لك بالعرب وماتقوله هي الحقيقة . — ✪ بشير الحارثيBasheer ALharethi (@balharithy) December 21, 2020

ورد ناشط على التغريدة بالقول: