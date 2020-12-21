الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من عدة مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.

وقال نادي الأسير:"إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من جنين، بينهم أسرى سابقون وهم: يزن عبد الرازق محمد حنون (19 عامًا)، وصابر محمد شقفه (20 عامًا)، ومحمود كامل العيه".

وأضاف أنه :"اعتقل الاحتلال من نابلس المواطن عنان أبو ضهير، ومواطن آخر من بلدة المغير في رام الله، وهو عبد الله زغلول أبو عليا (25 عامًا).

وأشار النادي إلى أنه جرى اعتقال مواطنين من بلدة العيسوية، وهما: عمر مروان عبيد، وأمين عمر حامد، ومواطن آخر من بلدة الظاهرية في الخليل وهو محمد بسام البطاط، لافتا إلى انه بالأمس اعتقل الاحتلال الشاب أحمد يونس الغول من بلدة سلوان في القدس، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

وفي ذات الاطار استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد النجار من الخليل لمقابلة مخابراتها.