معروف يوضح موعد الانتهاء من إغلاق يومي الجمعة والسبت..!

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الاثنين 21/12/2020، أن كل القرارات التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين مستمرة حتى نهاية العام، وكل أسبوع يتم دراسة الموقف من جديد.

وأوضح معروف في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن كل خطوة تتخذ للحد من عملية المخالطة ولتحقيق شيء من تثبيط منحنى تسجيل الإصابات يكون لها أثر إيجابي على الحالة الوبائية العامة.

وبين، أن خطوة إغلاق يومي الجمعة والسبت وتمديد فترة حظر التجوال المسائي ستبدو آثارها واضحة خلال الأسبوع القادم، بعد أن تتم هذه الإجراءات فترة أسبوعين كاملين، وهي الفترة اللازمة لحضانة الفايروس.

وقال معروف:"قبل الإجراءات المعلن عنها مؤخرا كان هناك قرابة 200 حالة متواجدة في العناية المركزة وبحاجة إلى أجهزة أكسجين، وكان من بينها حالات حرجة للغاية، ونتوقع خلال هذا الأسبوع انخفاض الأعداد المتواجدة في العناية، وحالات الوفاة أيضاً".

وتابع:"لمسنا في تجاوب المواطنين للإجراءات حس عالي للمسؤولية، يمكن أن يبنى عليه، وهو ما يشجع وجعلنا نتفاءل في تحقيق الأثر الطبي المراد من هذه الإجراءات، والنتائج الأولية التي بدأنا نلمس أثرها ستعزز صوابية هذا القرار وستشجع المواطنين على الالتزام بالإجراءات".

وعن موعد الانتهاء من قرارات الإغلاق، أضاف معروف:"كل القرارات التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين مستمرة حتى نهاية العام، وكل أسبوع يتم دراسة الموقف من جديد، ولن نتعجل في العودة عن هذه القرارات حتى لو شهدنا الأثار الإيجابية لها."

يذكر، أن الجهات الحكومية تفرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، للحد من تفشي فيروس كورونا، خاصةً مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابات الخطيرة .