توضيح من التنمية بغزة بشأن مساعدات الحضانات ..!

أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، أن الوزارة قدمت عدد من المساعدات النقدية والعينية، للحضانات التي تعد مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة.

وأوضحت الكحلوت، في حديث لصوت الأقصى، أن وزارة التنمية الاجتماعية مسئولة مسئولية مباشرة عن الحضانات والإشراف الكامل يتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكرت، أن قرابة 30 حضانة موجودة في القطاع تخضع مسؤوليتها لوزارة التنمية، حيث أن كشوفات بعدد المربيات وإدارة الحضانات قدمت للوزارة حيث قدمت لهم عدد من المساعدات النقدية والعينية.

ولفتت الكحلوت إلى أن رياض الأطفال تتبع لوزارة التربية والتعليم وما قدم لوزارة التنمية الاجتماعية من كشوفات من قبل وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة لديها قطاعات تضررت أدرج عدد كبير منهم في المساعدات.

وأكدت، وجود طاقم يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية يقوم بجولات يومية لمتابعة الإجراءات الوقائية في الحضانات ومنع الازدحام داخلها.