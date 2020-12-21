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طلبة الثانوية العامة يتقدمون لامتحان الإنجاز في دورته الاستكمالية الثالثة اليوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:34 - 21 ديسمبر 2020
فترة امتحانات فترة امتحانات
تقارير
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تقدم اليوم الإثنين، 2960 طالبا من كافة محافظات الوطن وخارجه لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية) للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر في جميع الفروع،  رغم جائحة كوفيد -19، مراعين إجراءات الوقاية والسلامة.

وتفقد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات محمد عواد، بمشاركة مدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات قاعة الامتحان في مدرسة بنات البيرة الجديدة.

وأشار إلى مزايا هذه الدورة التي تمنح الفرص للطلبة غير المستكملين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، مؤكداً الحرص الذي توليه الوزارة وقيادتها وكوادرها؛ لتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة خاصة في ظل التحديات الراهنة التي فرضتها الجائحة.

وثمن روح الالتزام بالإجراءات الصحية والسلامة التي تجلت في قاعات الامتحان؛ متمنياً لجميع المتقدمين النجاح في هذه الدورة التي تأتي في ظروف صحية صعبة، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لكافة الهيئات والجهات الرسمية والمحلية والأهلية وذوي الطلبة على توفير الأجواء لعقد هذه الدورة.

 

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