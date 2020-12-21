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11 حالة وفاة و(280 ) إصابة

غزة تسجل ارتفاعاً في الوفيات وانخفاضاً في الإصابات بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم
  • 10:10 - 21 ديسمبر 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين ارتفاعاً في عدد الوفيات، وانخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أنها أجرت  1080 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت ( 280) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 451 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت 11  حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليصبح اجمالي الوفيات 271 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 33874 إصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات النشطة 9700 حالة، واجمالي المتعافين 23903 حالة .

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 336    حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.

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