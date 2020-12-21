كوشنر يصل "تل أبيب" اليوم على رأس وفد أمريكي

من المقرر، أن يصل اليوم الاثنين 21/12/2020، جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض على رأس وفد أميركي، إلى "تل أبيب"، في زيارة ستستمر حتى يوم غد قبيل مغادرته على رأس وفد مشترك إلى المغرب.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن آفي بيركوفيتش المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيرافق كوشنر.

ووفقاً للقناة، سيلتقي أعضاء الوفد الأميركي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، وبيني غانتس وزير الجيش، وغابي أشكنازي وزير الخارجية ومسؤولين آخرين.

وسيناقش الطرفان خلال المحادثات الاستعدادات للرحلة التي ستنطلق من مطار "بن غوريون" إلى المغرب ومضمون المحادثات التي ستجري هناك.

وسينضم إلى الوفد الأميركي، وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز.

وخلال الزيارة للمغرب، ستعقد اجتماعات مع كبار أعضاء الحكومة المغربية بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.

وستعرض الاجتماعات خططًا للارتقاء السريع بالعلاقات بين الدول في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، وإمكانية إعلان افتتاح سفارة.