الشخرة : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا ولكن تقييم الاغلاق يظهر بعد أسبوعين

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، اليوم الاثنين 21/12/2020 ، وجود انخفاض في اعداد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين وخاصة بعد اجراءات الحكومة اغلاق شامل يومي الجمعة والسبت وغيرها من القرارات .

وقال خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان الانخفاض الحقيقي في اعداد الاصابات قد يظهر خلال الاسبوعين القادمين ، مطالباً كافة المواطنين الذي يعلمون بإصابتهم بعدم مغادرة المنازل خشية انتقال الاصابات لغيرهم من المواطنين .

أوضح الشخرة انه نظراً لتزايد اعداد الوفيات ، فعلى جميع المواطنين مع اختلاف اعمارهم وعند شعورهم بأي أعراض التوجه فوراً الى مركز صحي لتقييم حالته الصحية .