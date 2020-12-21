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الشخرة : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا ولكن تقييم الاغلاق يظهر بعد أسبوعين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:45 - 21 ديسمبر 2020
الناطق باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة
تقارير
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، اليوم الاثنين 21/12/2020 ، وجود انخفاض في اعداد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين وخاصة بعد اجراءات الحكومة اغلاق شامل يومي الجمعة والسبت وغيرها من القرارات .

وقال  خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان الانخفاض الحقيقي في اعداد الاصابات قد يظهر خلال الاسبوعين القادمين ، مطالباً كافة المواطنين الذي يعلمون بإصابتهم بعدم مغادرة المنازل خشية انتقال الاصابات لغيرهم من المواطنين .

أوضح الشخرة انه نظراً لتزايد اعداد الوفيات ، فعلى جميع المواطنين مع اختلاف اعمارهم وعند شعورهم بأي أعراض التوجه فوراً الى مركز صحي لتقييم حالته الصحية .

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