أبو وردة: وفيات الاسبوع الماضي دون أمراض مزمنة منهم طبيبان وطالب طب سنة ثالثة

قال مستشار وزيرة الصحة مي الكيلة في قطاع غزة فتحي أبو وردة إن نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" في القطاع تتراوح ما بين 30% إلى 45% من العينات المسحوبة، مشددا على خطورة الوضع الصحي في القطاع، خاصة ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الحرجة والخطيرة.

وأوضح أبو وردة أن عددا من الوفيات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي لم يكن لديها أمراض مزمنة، بينها طبيبان وطالب طب سنة ثالثة، وسيدة تبلغ من العمر 34 عاما.

وقال أبو وردة، في حديث إذاعي، مساء اليوم الأحد، إن عدد الإصابات الحرجة والخطيرة في القطاع بلغت 238 إصابة، بينها 62 إصابة على أجهزة التنفس الاصطناعي من أصل 350 مصابا بالفيروس يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية في مستشفيات القطاع تبلغ 500 سرير و170 وحدة عناية مكثفة، منها 60 سريرا مشغولا حاليا.