اليوم : أقصر نهار وأطول ليل خلال 2020

اكدت المصادر الفلكية اليوم الاثنين 21/12/2020 ، ان اليوم هو أطول ليل وأقصر نهار، ومن ثم بعد ذلك تتزايد مدة ساعات النهار تدريجيا والعكس مع ساعات الليل، وهذه الظاهرة تحدث سنويًا.

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبى.

من الناحية الفلكية، تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع فى الاعتدال الربيعى ويبدأ الصيف فى الانقلاب الصيفى، ويبدأ الخريف فى الاعتدال الخريفي، ويبدأ الشتاء فى الانقلاب الشتوي.

أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول فى اليوم الأول من الأشهر التي تشمل الاعتدالين والانقلابين فى نصف الكرة الشمالى، حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو، ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر، ويمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير فى السنة الكبيسة).